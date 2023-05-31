При наступательных операциях эти ракеты помогут сохранить тысячи жизней наших воинов. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.
Обратите внимание Украина имеет право бить по территории России для самообороны, – правительство Германии
На днях президент Соединенных Штатов Америки Джозеф Байден в ходе обсуждения передачи Украины нового вооружения заявил, что тема с ATACMS для Украины "все еще в игре", однако деталей избег.
Спасет тысячи жизней
Ракета ATACMC – дальнобойная баллистическая ракета, поражающая цели на расстояние до 300 километров. С ее помощью можно уничтожить множество вооружений, сил и средств противника еще в местах базирования.
Эту ракету очень сложно сбить, практически невозможно, к тому же она очень точная.
Великолепная ракета, как и все американское оружие. У американцев лучшее в мире оружие, хоть наступательное, хоть оборонительное,
– добавил военный аналитик.
По его подсчетам, ракета ATACMC сможет спасти до тысячи жизней украинских солдат.
Если во время зачистки гарнизонного пункта украинское войско может потерять около бригады, то есть 2000 - 3000 человек, то на ту же операцию понадобится всего 3 таких ракеты, не привлекая живой силы.
США сомневаются о передаче Украине дальнобойных ракет
- В начале апреля генерал США Марк Милли заявил, что Украина не получит от Соединенных Штатов ракет. Он отметил, что возможны другие виды оружия взамен этого.
- Впоследствии координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что даже после решения Великобритании о передаче своего типа дальнобойных ракет, Вашингтон позицию не изменил.
- По данным издания Politiko причиной такого отказа является то, что США самим не хватает ракет этого типа, то есть они в первую очередь беспокоятся за собственный вооруженный потенциал.