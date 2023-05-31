При наступательных операциях эти ракеты помогут сохранить тысячи жизней наших воинов. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

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На днях президент Соединенных Штатов Америки Джозеф Байден в ходе обсуждения передачи Украины нового вооружения заявил, что тема с ATACMS для Украины "все еще в игре", однако деталей избег.

Спасет тысячи жизней

Ракета ATACMC – дальнобойная баллистическая ракета, поражающая цели на расстояние до 300 километров. С ее помощью можно уничтожить множество вооружений, сил и средств противника еще в местах базирования.

Эту ракету очень сложно сбить, практически невозможно, к тому же она очень точная.

Великолепная ракета, как и все американское оружие. У американцев лучшее в мире оружие, хоть наступательное, хоть оборонительное,

– добавил военный аналитик.

По его подсчетам, ракета ATACMC сможет спасти до тысячи жизней украинских солдат.

Если во время зачистки гарнизонного пункта украинское войско может потерять около бригады, то есть 2000 - 3000 человек, то на ту же операцию понадобится всего 3 таких ракеты, не привлекая живой силы.

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