При наступальних операціях саме ці ракети допоможуть зберегти тисячі життів наших воїнів. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.

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Днями президент Сполучених Штатів Америки Джозеф Байден під час обговорення щодо передачі Україні нового озброєння заявив, що тема з ATACMS для України "все ще в грі", проте деталей уник.

Врятує тисячі життів

Ракета ATACMC – далекобійна балістична ракета, що може вражати цілі на відстань до 300 кілометрів. З її допомогою можна знищити велику кількість озброєння, сил та засобів противника ще в місцях базування.

Цю ракету дуже складно збити, практично неможливо, до того ж вона є дуже точною.

Чудова ракета, як і вся американська зброя. У американців найкраща в світі зброя, хоч наступальна, хоч оборонна,

– додав військовий аналітик.

За його підрахунками, ракета ATACMC зможе врятувати до тисячі життів українських солдатів.

Якщо під час зачистки гарнізонного пункту українське військо може втратити близько бригади, тобто 2000 – 3000 осіб, то на ту ж саму операцію знадобиться всього 3 таких ракети, не залучаючи живої сили.

Світан розповів про можливості ракети ATACMS: дивитися відео