При наступальних операціях саме ці ракети допоможуть зберегти тисячі життів наших воїнів. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.
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Днями президент Сполучених Штатів Америки Джозеф Байден під час обговорення щодо передачі Україні нового озброєння заявив, що тема з ATACMS для України "все ще в грі", проте деталей уник.
Врятує тисячі життів
Ракета ATACMC – далекобійна балістична ракета, що може вражати цілі на відстань до 300 кілометрів. З її допомогою можна знищити велику кількість озброєння, сил та засобів противника ще в місцях базування.
Цю ракету дуже складно збити, практично неможливо, до того ж вона є дуже точною.
Чудова ракета, як і вся американська зброя. У американців найкраща в світі зброя, хоч наступальна, хоч оборонна,
– додав військовий аналітик.
За його підрахунками, ракета ATACMC зможе врятувати до тисячі життів українських солдатів.
Якщо під час зачистки гарнізонного пункту українське військо може втратити близько бригади, тобто 2000 – 3000 осіб, то на ту ж саму операцію знадобиться всього 3 таких ракети, не залучаючи живої сили.
США вагаються щодо передачі Україні далекобійних ракет
- На початку квітня генерал США Марк Міллі заявив, що Україна не отримає від Сполучених Штатів ракет. Натомість він зауважив, що можливі інші види зброї на заміну цій.
- Згодом координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що навіть після рішення Великої Британії щодо передачі свого типу далекобійних ракет, Вашингтон позицію не змінив.
- За даними видання Politiko причиною такої відмови є те, що США самим не вистачає ракет цього типу, тобто вони першою чергою турбуються за власний збройний потенціал.