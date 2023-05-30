Про позицію Сполучених Штатів щодо передачі нового озброєння Джо Байден заявив під час спілкування зі ЗМІ 29 травня. Він вважає, що тема ATACMS для України "все ще в грі", проте відмовився уточнювати деталі.

Читайте також Розміщення ядерної зброї у Білорусі є ескалацією: реакція Байдена та ЄС на новий крок Кремля

Що відомо про передачу ATACMS

Президент США прокоментував посилення нічних атак Росії по столиці України та повідомив, що це "не є несподіванкою".

Саме тому ми повинні продовжувати надавати Україні все необхідне,

– заявив він.

Слова Джо Байдена на зустрічі – це серйозне зрушення у політиці Сполучених Штатів щодо передачі Україні балістичних ракет. Раніше США повідомляли, що не можуть наразі передати ATACMS, адже у такому випадку у країни їх залишиться надто мало у запасах американської армії.

Окрім того, у Штатах бояться, що з новою зброєю Україна спробує атакувати Росію. Втім, в Україні вже запевнили, що у випадку передачі зброї, її планують використовувати тільки для ударів по ворожих об'єктах на тимчасово окупованих територіях.

Та політолог Олег Лісний переконаний, що на швидку передачу балістичних ракет від США сподіватися не варто. Натомість найближчим часом Україна може отримати крилаті далекобійні ракети Taurus.

Політолог вважає, що виваженість у передачі нового озброєння США пояснюється тим, що вони мають зважати на реакцію Росії, адже та залишається ядерною державою.

"Щоб в Росії не було розпачу, що "бачите, от Америка дала. Тепер і до ядерки можна тягнутися". Можливо, така логіка у Сполучених Штатів", – зауважив Лісний.

Яке озброєння Україна хоче отримати від партнерів: останні новини