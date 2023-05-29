Німцям дуже важко наважитися на перший крок. Про це 24 Каналу розповів політолог, соціолог із Німеччини Ігор Ейдман.

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Ракети будуть

Ігор Ейдман наголосив на тому, що у Німеччині панує така політична культура, згідно із якою поперед батька в пекло ніхто лізти не хоче.

Вони, звісно, дадуть ці ракети, але після американців,

– пояснив він.

За його словами, німці готові усіляко допомагати Україні та сприяти наближенню її перемоги у війні з Росією, втім вони не готові брати на себе вогонь лише заради статусу країни-чемпіона.

"Вони йдуть у фарватері американців – американці будуть постачати далекобійні ракети і німці теж будуть", – пояснив політолог.

Втім, це зовсім не означає, що Німеччина у такий спосіб хоче дати задню. Може статися так, як було із передачею танків: німці все одно стали першими постачальниками Leopard 2 до України.

Нагадаємо! Taurus – німецька ракета повітряного базування з дальністю польоту більш ніж 500 кілометрів. Вона є аналогом франко-британської Storm Shadow.

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