Таку думку 24 Каналу озвучив військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник запасу ЗСУ Роман Світан. За його словами, також британці можуть надати Україні дрони з функцією повернення.

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Україна може отримати ще сотні ракет

Світан припустив, що Велика Британія може надати Україні турецькі балістичні ракети "Хан" із дальністю 250 – 300 кілометрів. Також британці мають різні модифікації ракет Harpoon. До прикладу, SLAM-ER із дальністю до 300 кілометрів.

Також, як вважає військовий експерт, ЗСУ можуть отримати італійський варіант ракети SCALP EG із дальністю до 560 кілометрів.

Деякі модифікації зі збільшеною місткістю баків можуть діставати і до 700 – тисячі кілометрів. Це крилата ракета, яка має турбореактивний двигун. Його дальність дії обмежена тільки кількістю палива. На базі Storm Shadow є ще кілька модифікацій. І французька частина SCALP EG з більшою дальністю,

– пояснив він.

Роман Світан переконаний, що якщо Україна отримає такі ракети, то це буде великий прорив ЗСУ.

Світан про ракети від Великої Британії: дивіться відео

Британські дрони з функцією повернення

Світан вважає, що, швидше за все, ЗСУ отримають від Великої Британії дрони із функцією повернення, які вже давно просила Україна. Безпілотники підсилять українських бійців на початку наступу.

"Досить дешева машина, але в неї є функція повернення. Це дрон, який буде скидати боєприпаси та повертати назад. Він візьме на себе частину завдань ракетних військ, частину – авіації. Якщо мати їх у достатній кількості, припустимо, у сотнях екземплярів, то це хороша підмога для наших наземних військ", – підкреслив він.

Велика Британія передасть для України дрони