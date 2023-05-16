Такое мнение 24 Каналу озвучил военный эксперт, лётчик-инструктор, полковник запаса ВСУ Роман Свитан. По его словам, также британцы могут предоставить Украине дроны с функцией возврата.
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Украина может получить еще сотни ракет
Свитан предположил, что Великобритания может предоставить Украине турецкие баллистические ракеты "Хан" с дальностью 250 – 300 километров. Также британцы имеют разные модификации ракет Harpoon. Например, SLAM-ER с дальностью до 300 километров.
Также, по мнению военного эксперта, ВСУ могут получить итальянский вариант ракеты SCALP EG с дальностью до 560 километров.
Некоторые модификации с увеличенной емкостью баков могут доставать и до 700 – тысячи километров. Это крылатая ракета, имеющая турбореактивный двигатель. Его дальность действия ограничена только количеством топлива. На базе Storm Shadow есть еще несколько модификаций. И французская часть SCALP EG с большей дальностью,
– объяснил он.
Роман Свитан убежден, что если Украина получит такие ракеты, это будет большой прорыв ВСУ.
Свитан о ракетах от Великобритании: смотрите видео
Британские дроны с функцией возврата
Свитан считает, что, скорее всего, ВСУ получат от Великобритании дроны с функцией возврата, которые уже давно просила Украина. Беспилотники усилят украинских бойцов в начале наступления.
"Довольно дешевая машина, но у нее есть функция возврата. Это дрон, который будет сбрасывать боеприпасы и возвращать обратно. Он возьмет на себя часть задач ракетных войск, часть – авиации. Если иметь их в достаточном количестве, допустим, в сотнях экземпляров, то это хорошее подспорье для наших наземных войск", – подчеркнул он.
Великобритания передаст для Украины дроны
- В The Telegraph сообщают, что скоро Украина получит сотни дронов-камикадзе от Великобритании, радиус действия которых будет вдвое больше, чем у HIMARS. Беспилотники изготовлены по заказу для поддержки Украины на поле боя.
- Эти беспилотники будут дополнять ракеты большой дальности Storm Shadow, также переданные Великобританией. Отмечается, что дроны "быстро разработали и адаптировали при значительно более низких затратах, чем другие".
- В настоящее время беспилотники проходят более поздние этапы закупки, с чем связана секретность, объясняемая коммерческим доверием. Однако в Великобритании заверили, что "птички" будут доставлены в Украину уже в ближайшие месяцы.