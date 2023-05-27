Про це 24 Каналу розповів політолог Олег Лісний. За його словами, найімовірніше, Україна швидше отримає крилаті ракети від Німеччини, аніж від Сполучених Штатів.

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Чому США ще не передали Україні далекобійні ракети

Як наголосив Лісний, існує думка, що Сполучені Штати намагаються бути стримувальним фактором для Росії. Неодноразово було видно, що США демонструють виваженість, адже спілкуються з ядерною державою.

І одночасно вони спонукають партнерів давати зброю. Щоб в Росії не було розпачу, що "бачите, от Америка дала. Тепер і до ядерки можна тягнутися". Можливо, така логіка у Сполучених Штатів,

– зауважив Лісний.

Сполучені Штати можуть відігравати роль доброго поліцейського, який спонукає до дій інші держави. А Німеччина натомість вже перейшла усі свої червоні лінії. Спершу вони довго вагалися щодо надавання Україні зброї, але тепер процес пішов.

Хто швидше передасть Україні далекобійні ракети – США чи Німеччина: дивіться відео

До прикладу, свого часу Німеччина довго роздумувала щодо передачі танків. Але все ж погодилася це зробити.

Німці також не люблять бути першими. А-от бути третіми щодо передачі ракет після Британії та Франції – не страшно. І вони просто увійдуть в когорту з великими державами старої Європи,

– зауважив Лісний.

Важливо! Міністр оборони України Олексій Резніков підтвердив, що Україна вже використовувала британські ракети Storm Shadow.

Далекобійні ракети для України: коротко