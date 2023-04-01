Во время интервью глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли пролил свет на этот вопрос. По его словам, Украина не получит от США ракеты ATACMS. В то же время, он отметил, что возможны другие варианты, которые удовлетворят потребности нашего государства.

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Решение не предоставлять ATACMS политическое

По словам Милли, решение не предоставлять Украине ATACMS политическое. Он отметил, что с военной точки зрения в США сравнительно немного ATACMS. Поэтому внутри государства должны убедиться, что у них достаточно запасов боеприпасов. Кроме того, предположил он, дальность поражения тоже может быть преувеличена в определенной степени.

Вы смотрите на одиночный выстрел и подумайте о мушкете против винтовки, которая стреляет повторяющимися выстрелами. В то время как GMLRS производит шесть выстрелов, а ATACMS – один. Сейчас дальность действия ATACMS больше, но есть и другие системы, которые могут обеспечить такую же дальность.

– подчеркнул он.

Милли обратил внимание на те же БПЛА, способны делать это не хуже ATACMS. По словам генерала, такие системы беспилотников есть у британцев. И именно их в США рассматривают в противовес ATACMS, которые пока нашему государству не будут предоставлять.

Почему для нас важны ATACMS

Это тактические ракеты, способны производить выстрел на расстояние до 300 километров. Следует заметить, что у них есть несколько модификаций. Нас интересует только MGM-140B ATACMS Block 1A. Это система, прошедшая модернизацию. Ее кассетная боевая часть содержит 275 боевых частей M74. И, собственно, именно она способна бить на это расстояние. Другие же версии бьют на дистанцию примерно вдвое меньше.

В сети сделать очень демонстративную карту. С ее помощью можно понять, какую территорию можно было бы охватить, если бы у Украины была MGM-140B ATACMS Block 1A. Это бы позволило нам сделать так, чтобы враг не пытался близко подойти на территории Беларуси. Кроме того, сначала это позволило бы освободить все оккупированные территории, а затем держать под огневым контролем границу и с Россией.



Куда могут достигать ракеты MGM-140B ATACMS Block 1A / Иллюстрация Ukraine Battle Map

Но есть одно "но". И об этом сравнительно недавно рассказывали журналисты Politico. Они заметили, что на самом деле в США не так уж много этих ракет ATACMS. За последние 20 лет компания Lockheed Martin выпустила около 4 000 этих ракет в разных конфигурациях.

Часть из них США продали странам-союзникам. Еще 600 американских военных выпустили во время войны в Персидском заливе и войны в Ираке. Так что Милли не просто так заявил о запасах государства. Следует понимать, что Соединенные Штаты не будут отдавать все эти ракеты до последней.