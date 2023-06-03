На нем можно увидеть, что Крым – часть территории России. То есть Венгрия признает аннексию полуострова? По крайней мере, об этом свидетельствует ролик, утвержденный властями страны, передает 24 Канал.

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В видео призывают "прекратить войну"

Отметим, что видео были замечены оппозиционными венгерскими СМИ в пятницу. А выложили его еще во вторник.

Десятки тысяч детей остались сиротами, сотни тысяч домов разрушены, более десяти миллионов человек были вынуждены покинуть свои дома, но война продолжается и может легко стать глобальной,

– говорит закадровый голос.

Он призывает прекратить войну. Мол, положить "край разрухе" можно только во время прекращения огня. И что государствам необходимо сесть за стол переговоров, чтобы спасти жизнь, ведь "пришло время для мира".

Правительство Венгрии призывает к "миру": смотрите видео

Нарративы популярны в последнее время. И, собственно, если бы не сам видеоряд, то они мало кого заинтересовали. На видео можно увидеть детей, беженцев, танки. А еще – карту Украины, на которой нет Крыма.

Это немного странно, если учитывать официальную позицию Венгрии. Она, как и большинство стран мира, не признала аннексию полуострова Россией в 2014 году.



На карте Украины Крым отсутствует / Скриншот с видео

Отметим, что накануне премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал Украину отказаться от контрнаступления. Мол, нужно идти к переговорам. На что резко отреагировал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Кулеба назвал условие отказа от контрнаступления

Прежде всего глава ведомства во время пресс-конференции подчеркнул, что Украина больше всего стремится как можно скорее восстановить мир. В то же время, по его словам, нам необходим справедливый мир, "предусматривающий прежде всего восстановление территориальной целостности".

Поэтому когда кто-то начинает говорить: не надо контрнаступления, давайте переговоры – то если вы столь умны, то вы и убедите (президента России – 24 Канал) Путина вывести войска из Украины, и тогда не будет никакого контрнаступления,

– подчеркнул он.