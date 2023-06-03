В Министерстве иностранных дел Украины отметили, что обозначение Крыма как "российской территории" противоречит официальной позиции Будапешта по поддержке территориальной целостности Украины. Украинская сторона призвала Венгрию не подыгрывать агрессивной политике Кремля.

Напомним После скандала с Орбаном правительство Венгрии призвало к "миру" картой России с Крымом: позорное видео

Реакция Украины на позорное видео венгерского правительства

Украинская сторона призвала Будапешт придерживаться взятых на себя обязательств как члена ООН, Евросоюза и НАТО и прекратить подыгрывать агрессивной политике Кремля в отношении Украины, поскольку это отнюдь не будет способствовать восстановлению мира.

Венгрия должна прекратить провокации и соблюдать взятые на себя международные обязательства в рамках членства в ООН, ЕС и НАТО. Подыгрыш агрессивной политике России не способствует скорейшему восстановлению мира в Европе, за который венгерское правительство выступает на публике,

– отметили в МИД.

Кроме того, по поручению МИД, временный поверенный Украины в Венгрии провел официальный демарш перед венгерской стороной.

Венгерское правительство выпустило скандальное видео

30 мая 2023 года на официальном ютуб-канале правительства Венгрии появилось видео с призывом к мирным переговорам между Украиной и Россией для "восстановления мира". Венгерская сторона призвала прекратить боевые действия, чтобы "война не стала глобальной". Однако не обошлось без скандала.

В видеоролике показали карту Украины без временно оккупированного Крыма, который Россия незаконно аннексировала в 2014 году. Будапешт хоть и не признал оккупации, но на карте обозначил Крым как российскую территорию.

В канун премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал Украину отказаться от контрнаступления. Мол, нужно идти по переговорам. На что резко отреагировал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, который подчеркнул, что Украина больше всего стремится как можно скорее восстановить мир. В то же время, по его словам, нам необходим справедливый мир, "предусматривающий прежде всего восстановление территориальной целостности".