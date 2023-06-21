Глава венгерской общины Киева Тибор Томпа отметил, что с одной стороны надо радоваться, что из российского плена освобождены украинские военные. А с другой – то, как это произошло, не вмещается ни в какие рамки. Об этом он рассказал 24 Каналу.
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Хочет стать ата-венгром
Он уверен, что к этой ситуации был причастен премьер Венгрии Виктор Орбан. Но не так случилось, как думалось.
Современная власть Венгрии во главе с диктаторским режимом Орбана является памперсом для России. И действительно, он хотел использовать этих пленных, которые непонятно как оказались в Венгрии,
– заметил глава венгерской общины Киева.
Сначала этой ситуацией руководил вице-премьер Жолт Шемьен. Потом он от этого отрекся. Говорилось, что обмен осуществился через РПЦ.
Также планировалось, как отметил Томпа, что Орбан примет участие в пресс-конференции вместе с этими 11 пленными. Кстати, впоследствии выяснилось, что не все они имеют венгерское происхождение. Но что-то пошло не так.
Украина соответственно отреагировала на эту ситуацию и Орбан отказался от своих планов. А Шемьен даже заявил, что Украина должна "поблагодарить" за освобождение пленных Венгрию.
Да, мы благодарим, но в первую очередь украинских героев, которые воевали и отстаивали Украину. Но никак не господину Орбану и его власти,
– подчеркнул Томпа.
На самом деле Орбан хочет стать этаким ата-венгром – отцом всех венгров. По примеру Ататюрка для турок.
"Но, к сожалению, Орбан является шовинистом и воспринимает только тех венгров, которые рассказывают о якобы притеснениях в соседних государствах. И это касается не только венгров Закарпатья, но также и Словакии, и Румынии. Хотя они есть настоящими гражданами стран, в которых проживают", – объяснил Томпа.
Как Орбан пытался использовать историю с украинскими пленниками: смотрите видео
От Орбана можно ожидать чего угодно
Подобные ситуации могут повторяться и дальше. От Орбана, по его мнению, можно ожидать чего-либо. Он ведь враждебно настроен к Украине. И есть достаточно примеров этого.
Так, украинский венгр, профессор Ужгородского университета Федор Шандор, добровольцем ушедший защищать Украину, уже несколько месяцев ожидает, чтобы его признали послом Венгрии от Украины. И венгерские власти максимально задерживают этот процесс и не дают ему агреман.
"А ведь он является украинским венгром, настоящим героем и он действительно сделал бы очень многое для украино-венгерских отношений, но не таким образом, как это представляет господин Орбан", - отметил Тибор Томпа.
Больше о ситуации с украинскими пленными в Венгрии
- Как стало известно 8 июня 11 украинских военных попали из российского плена в Венгрию. Это якобы произошло через посредичество РПЦ.
- В правительстве Венгрии заявляли, что украинцы якобы сами выразили желание приехать в Венгрию. Более того, говорилось, что большинство из пленных имеют гражданство Венгрии.
- В то же время венгерские власти отметили, что не знали об этой инициативе. Этим вопросом якобы занимался лично вице-премьер Жолт Шемьен.
- Украинские дипломаты пытались связаться с находящимися в Венгрии украинскими военными. Из-за этой ситуации МИД Украины вызвал временного поверенного страны для разговора.
- Это вызвало недовольство Шемьена, заявившего, что Украина якобы должна "поблагодарить" Венгрию за освобождение ее пленных.
- Однако благодаря работе украинских дипломатов, 20 июня удалось вернуть в Украину 3 украинских военнопленных. По информации МИД, им оказывается вся необходимая помощь.