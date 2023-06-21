Глава венгерской общины Киева Тибор Томпа отметил, что с одной стороны надо радоваться, что из российского плена освобождены украинские военные. А с другой – то, как это произошло, не вмещается ни в какие рамки. Об этом он рассказал 24 Каналу.

К теме Передача 11 военнопленных Венгрии превращается в "политический детектив", – ГУР

Хочет стать ата-венгром

Он уверен, что к этой ситуации был причастен премьер Венгрии Виктор Орбан. Но не так случилось, как думалось.

Современная власть Венгрии во главе с диктаторским режимом Орбана является памперсом для России. И действительно, он хотел использовать этих пленных, которые непонятно как оказались в Венгрии,

– заметил глава венгерской общины Киева.

Сначала этой ситуацией руководил вице-премьер Жолт Шемьен. Потом он от этого отрекся. Говорилось, что обмен осуществился через РПЦ.

Также планировалось, как отметил Томпа, что Орбан примет участие в пресс-конференции вместе с этими 11 пленными. Кстати, впоследствии выяснилось, что не все они имеют венгерское происхождение. Но что-то пошло не так.

Украина соответственно отреагировала на эту ситуацию и Орбан отказался от своих планов. А Шемьен даже заявил, что Украина должна "поблагодарить" за освобождение пленных Венгрию.

Да, мы благодарим, но в первую очередь украинских героев, которые воевали и отстаивали Украину. Но никак не господину Орбану и его власти,

– подчеркнул Томпа.

На самом деле Орбан хочет стать этаким ата-венгром – отцом всех венгров. По примеру Ататюрка для турок.

"Но, к сожалению, Орбан является шовинистом и воспринимает только тех венгров, которые рассказывают о якобы притеснениях в соседних государствах. И это касается не только венгров Закарпатья, но также и Словакии, и Румынии. Хотя они есть настоящими гражданами стран, в которых проживают", – объяснил Томпа.

Как Орбан пытался использовать историю с украинскими пленниками: смотрите видео

От Орбана можно ожидать чего угодно

Подобные ситуации могут повторяться и дальше. От Орбана, по его мнению, можно ожидать чего-либо. Он ведь враждебно настроен к Украине. И есть достаточно примеров этого.

Так, украинский венгр, профессор Ужгородского университета Федор Шандор, добровольцем ушедший защищать Украину, уже несколько месяцев ожидает, чтобы его признали послом Венгрии от Украины. И венгерские власти максимально задерживают этот процесс и не дают ему агреман.

"А ведь он является украинским венгром, настоящим героем и он действительно сделал бы очень многое для украино-венгерских отношений, но не таким образом, как это представляет господин Орбан", - отметил Тибор Томпа.

Важно! В МИД Украины заявили, что украинские военные в Венгрии фактически содержатся в изоляции. Они не имеют доступа к открытым источникам информации, не могут установить контакт с посольством Украины. А с родными общаются в присутствии третьих лиц. Такие действия Венгрия могут быть квалифицированы как нарушение положений Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Больше о ситуации с украинскими пленными в Венгрии