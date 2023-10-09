Про це 24 Каналу розповів політолог-міжнародник Руслан Осипенко, зауваживши, що Байден дійсно може піти на такий крок, вирішивши не дозувати допомогу. Розв'язання питання щодо підтримки України за один раз допоможе президенту США не послаблювати свої позиції під час різних перемовин із республіканцями напередодні виборів.

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Штатам важливо підтримувати Україну

Як наголосив Осипенко, голосування за таку пропозицію продемонструє, чи дійсно деякі республіканці усвідомлюють національні інтереси США. Адже Штатам важливо підтримувати Україну.

Національний інтерес США – підтримати Україну. Адже Україна бореться не лише за відновлення системи безпеки, яку побудували Штати. Але й за гегемонію США у світі. Після серії програшів в Афганістані, Лівії, Сирії… Якщо програють і в Україні, то буде питання щодо гегемонії США у світі як гаранта демократичного табору,

– зауважив Осипенко.

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Крім того, зараз Іран та Росія зайняли проактивну позицію та фактично "пішли в наступ" шляхом загострення в Ізраїлі. Ці події розпорошують ресурси та увагу Сполучених Штатів.

Ізраїль – надзвичайно важлива опорна точка США на Близькому Сході. Росія та Іран, знаючи це, почали відволікати та змінювати геополітичну реальність. Це розпорошує увагу США від основного протистояння Росії в Україні,

– підкреслив політолог-міжнародник.

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