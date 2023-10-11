Військовий експерт, льотчик інструктор та полковник ЗСУ запасу Роман Світан розповів 24 Каналу, що за рік наші системи ППО значно змінились.

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Не залишать у спокої

Майже всі атаки росіян розбивались об систему ППО Києва. Розуміючи це, окупанти наразі не вчиняють масованих обстрілів.

Вони шукають "ключі" до нашої ППО. Однак Київ окупанти точно не залишать у спокої,

– зазначив військовий експерт.

Він припустив, що найімовірніше росіяни будуть намагатися завдати ударів, коли почнуться морози. Окупанти розраховують на те, що за умови якщо їхні ракети прорвуться, то щоб вони виконали бойове завдання в момент включення енергетичної та теплової інфраструктур та завдали якоїсь шкоди.

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Чи буде блекаут

За рік щільність ППО збільшилась у 3 – 4 рази – завдяки допомозі західних партнерів та збільшення власних сил, адже мали резерви, які були поставлені на бойове чергування.

ППО, яке зараз прикриває Київ, та той механізм протидії атакам ворога показали себе з кращого боку. Це було очевидно ще з травня. Основа її певні зенітно-ракетні комплекси, які можуть тримати кругову оборону. А на базі гарних засобів виявлення зібраний "пиріг" систем ППО, яка показала майже 100% гарантію прикриття,

– зауважив полковник ЗСУ запасу.

На прикладі Києва потрібно розширювати географію застосування таких систем ППО. Проте це буде залежати від постачання ЗРК і їхнього підключення у загальну систему оборони країни.

"Блекауту не буде. До того ж гірший варіант з пошкодження енергетичної інфраструктури, ніж був минулого року, виключається. ППО зараз набагато потужніше, а кількість ракет та засобів ураження у росіян у 3 – 4 рази менше, ніж торік. Зараз у них залишилось 500 – 600 ракет, виготовляють їх до 100. Таку кількість вони й намагаються використати", – підкреслив Роман Світан.

Проте навіть якщо російські ракети прорвуться крізь наше ППО та влучать в інфраструктурні об'єкти, вони будуть швидко відновлені, адже вже зрозумілий алгоритм поновлення.

Зверніть увагу! За словами очільник КМВА Сергія Попко, Україна вперше в світі вибудувала споруди фізичного захисту для об'єктів енергетичної інфраструктури. Їх спорудження тривало весну та літо.

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