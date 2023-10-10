Захист енергооб'єктів в Україні
Як повідомляють у Київській міській військовій адміністрації, росіяни пошкодили близько 63% енергетичних потужностей столиці за минулий рік. Водночас енергетики та комунальники вже провели роботи з відновлення київських ТЕЦ.
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Сергій Попко, очільник КМВА, заявив, що за весну та літо Україна вперше у світі створила фізичний захист для енергетичної інфраструктури
Були вибудувані споруди фізичного захисту енергообʼєктів (вперше у світі).
За словами Попка, цьогоріч буде консолідація зусиль щодо ракетних обстрілів – це й протиповітряної оборони, й влади, а також енергетиків та комунальних служб.
Стан енергосистеми України
- Станом на 8 жовтня, за даними "Укренерго", споживання у вечірні години було на 8% більше ніж у неділю 1 жовтня.
- А сильний вітер та дощ знеструмили 252 населені пункти.
- Через бойові дії та з інших причин без світла залишається 411 населених пунктів.
- На сьогодні здійснюється імпорт електроенергії зі Словаччини та Молдови.