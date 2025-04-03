Вибухи пов'язані з роботою сил протиповітряної оборони по цілях. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на керівника Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова.
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Що відомо про атаку на Запоріжжя
Повітряну тривогу на території Запорізької області оголосили орієнтовно о 22:31. Повітряні сили повідомляли про БпЛА на південному заході регіону, які рухалися у північно-східному напрямку, тобто на місто або район. О 22:35 з'явилася інформація про роботу ППО.
Працює наша ППО. До відбою залишайтеся у безпечних місцях,
– ідеться у повідомленні.
Зауважимо, що після цього у Повітряних силах застерегли про безпілотники з південного сходу у напрямку Запоріжжя.
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