Вибухи пов'язані з роботою сил протиповітряної оборони по цілях. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на керівника Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова.

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Що відомо про атаку на Запоріжжя

Повітряну тривогу на території Запорізької області оголосили орієнтовно о 22:31. Повітряні сили повідомляли про БпЛА на південному заході регіону, які рухалися у північно-східному напрямку, тобто на місто або район. О 22:35 з'явилася інформація про роботу ППО.

Працює наша ППО. До відбою залишайтеся у безпечних місцях,

– ідеться у повідомленні.

Зауважимо, що після цього у Повітряних силах застерегли про безпілотники з південного сходу у напрямку Запоріжжя.

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.