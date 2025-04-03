Взрывы связаны с работой сил противовоздушной обороны по целям. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на руководителя Запорожской областной военной администрации Ивана Федорова.
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Что известно об атаке на Запорожье
Воздушная тревога на территории Запорожской области была объявлена ориентировочно в 22:31. Воздушные силы сообщали о БпЛА на юго-западе региона, двигавшихся в северо-восточном направлении, то есть на город или район. В 22:35 появилась информация о работе ПВО.
Работает наша ПВО. До отбоя оставайтесь в безопасных местах,
– говорится в сообщении.
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