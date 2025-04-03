Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

К теме В Киеве и ряде областей объявляли тревогу: была угроза баллистики

Что известно о воздушной тревоге

Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности для всех областей Украины и взрывах читайте в нашем телеграме.

21:46, 3 апреля

Внимание! Город Харьков. В вашем направлении вражеские ударные БПЛА с запада и северо-запада. Находитесь в укрытиях до отбоя!

21:40, 3 апреля

Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога!

21:40, 3 апреля

Где сейчас звучит воздушная тревога: смотрите на карте

21:38, 3 апреля

Полтавская область – угроза применения врагом ударных БПЛА с северо-востока.

21:30, 3 апреля

Харьковская область – угроза применения врагом ударных БПЛА.

21:26, 3 апреля

На юге Сумщины вражеские ударные БПЛА, курс – западный.