Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

К теме В Киеве и ряде областей объявляли тревогу: была угроза баллистики

Что известно о воздушной тревоге

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21:46, 3 апреля Внимание! Город Харьков. В вашем направлении вражеские ударные БПЛА с запада и северо-запада. Находитесь в укрытиях до отбоя!

21:40, 3 апреля Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога!

21:40, 3 апреля Где сейчас звучит воздушная тревога: смотрите на карте

21:38, 3 апреля Полтавская область – угроза применения врагом ударных БПЛА с северо-востока.

21:30, 3 апреля Харьковская область – угроза применения врагом ударных БПЛА.