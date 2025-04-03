Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

До теми В Києві та низці областей оголошували тривогу: була загроза балістики

Що відомо про повітряну тривогу

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.

21:46, 3 квітня Увага! Місто Харків.У вашому напрямку ворожі ударні БпЛА із заходу та північного заходу. Перебувайте в укриттях до відбою!

21:40, 3 квітня Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошено повітряну тривогу!

21:40, 3 квітня Де зараз лунає повітряна тривога: дивіться на карті

21:38, 3 квітня Полтавська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА з північного сходу.

21:30, 3 квітня Харківська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.