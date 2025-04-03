Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.
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Що відомо про вибухи у Дніпрі
Тривогу у Дніпропетровській області оголосили о 21:59 3 квітня. Повітряні сили попереджали про рух "Шахедів".
БпЛА на південному сході Дніпропетровщини, курс – північно-західний,
– писали військові.
Згодом Повітряні сили повідомили, що БпЛА на півдні та південному сході Дніпропетровщини тримають курс на північ та північно-західний напрямок.
Вибухи у місті получи о 23:53. Про це написали кореспонденти Суспільного.
"У Дніпрі чутно звуки вибухів", – писали журналісти.
Вже о 00:00 4 квітня Повітряні сили попередили жителів Дніпра, що у напрямку міста ворожі ударні БпЛА рухаються з півночі та півдня.
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