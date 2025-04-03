Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на міського голову Віталія Кличка.

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Київ атакують дрони

Близько 23:16 у Київській області оголосили повітряну тривогу. Вже о 23:33 небезпека поширилася і на столицю. За кілька хвилин Повітряні сили повідомили про ворожий ударний безпілотник у напрямку Києва, який рухався з північного сходу.

У столиці працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях,

– написав Віталій Кличко.

Зверніть увагу! Оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.