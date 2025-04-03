Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на городского голову Виталия Кличко.

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Киев атакуют дроны

Около 23:16 в Киевской области была объявлена ​​воздушная тревога. Уже в 23.33 опасность распространилась и на столицу. Через несколько минут Воздушные силы сообщили о вражеском ударном беспилотнике в направлении Киева, который двигался с северо-востока.

В столице работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях,

– написал Виталий Кличко.

Обратите внимание! Оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.