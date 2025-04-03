Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное.

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Что известно о взрывах в Днепре

Тревогу в Днепропетровской области объявили в 21:59 3 апреля. Воздушные силы предупреждали о движении "Шахедов".

БПЛА на юго-востоке Днепропетровской области, курс – северо-западный,

– писали военные.

Впоследствии Воздушные силы сообщили, что БпЛА на юге и юго-востоке Днепропетровской области держат курс на север и северо-западное направление.

Взрывы в городе получи в 23:53. Об этом написали корреспонденты Общественного.

"В Днепре слышны звуки взрывов", – писали журналисты.

Уже в 00:00 4 апреля Воздушные силы предупредили жителей Днепра, что в направлении города вражеские ударные БПЛА движутся с севера и юга.

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