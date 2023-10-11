Про це повідомляє кореспондентка 24 Каналу з Брюсселю. Загальна сума цієї військової допомоги становитиме 100 мільйонів фунтів стерлінгів.

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Британія надасть нову допомогу Україні

Міністр оборони оголосив про новий пакет військової підтримки для України вартістю понад 100 мільйонів фунтів стерлінгів. Цей пакет допоможе Збройним Силам нашої держави розмінувати поля, підтримувати транспортні засоби та зміцнювати оборонні укріплення для захисту критичної інфраструктури від обстрілів.

Зокрема, військову допомогу Британія надасть за кошти Міжнародного фонду для України (IFU), а саме рішення про пакет оголосить глава британського Міноборони разом з його колегами з країн-партнерів IFU на засіданні Контактної групи з питань оборони України в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі.

Це відбувається в той момент, коли було підписано остаточний контракт із раніше оголошеного пакету із засобами протиповітряної оборони, згідно з яким Україні нададуть ППО на понад 70 мільйонів фунтів стерлінгів, включно з системою MSI-DS Terrahawk Paladin, яка може відстежувати та знищувати безпілотники, а також захищати критичну інфраструктуру.

Зверніть увагу! Велика Британія та Данія запустили Міжнародний фонд для України у 2022 році, щоб надати засоби, які найкраще відповідають потребам наших Збройних Сил. Відтоді ще п’ять інших країн вступили в IFU, демонструючи єдність і рішучість союзників та партнерів у підтримці України.

Під час засідання Шаппс сказав, що під час свого крайнього візиту у Київ він запевняв Зеленського, що Британія продовжить непохитно підтримувати нашу державу у боротьбі проти ворога. Крім того, Сполучене Королівство також буде забезпечувати найнагальніші потреби української армії.

Я з гордістю повідомляю, що Британія разом із союзниками підписала нові контракти на забезпечення України критично важливими системами протиповітряної оборони для захисту цивільного населення від варварської кампанії бомбардувань Путіна. Ми також зобов’язалися закупити нове обладнання на понад 100 мільйонів фунтів стерлінгів, щоб дати українським солдатам можливість пробити смертоносні мінні поля Росії,

– сказав він.

У пакеті також міститиметься важливе обладнання, щоб допомогти українським солдатам долати водні перешкоди з допомогою переправи, а також важкі транспортні засоби для знищення російських невибухових перешкод.

Говорячи про цей пакет начальник штабу оборони Британії Ентоні Радакін наголосив, що цей пакет є "останнім у безпрецедентних і постійних зусиллях 50 країн" надати Україні інструментів, необхідних для протидії агресії Росії та повернення тимчасово окупованих територій.

"Цієї зими Росія намагатиметься підірвати моральний дух українського народу та розділити міжнародну спільноту, але в обох випадках Путін недооцінює силу та стійкість міжнародної опозиції. Якщо ми будемо триматися разом і продовжуватимемо курс, тоді Росія продовжить програвати, Україна переможе, а правила, які мають значення для глобальної безпеки, збережуться", – підкреслив адмірал.

Зауважте! Наразі Україна є найбільш замінованою країною у світі, що створило найбільшу перешкоду на шляху контрнаступу ЗСУ цього року. Тому будь-які можливості для розмінування будуть важливими для просування вперед української армії.

Зрештою обладнання з пакета ППО та підтримки мобільності надійде в Україну найближчими місяцями, доєднавшись до іншого обладнання, яке фінансується IFU і вже є в Україні, включаючи близько 100 безпілотних літальних систем.

Варто зазначити, що IFU використовує фінансові внески міжнародних партнерів для забезпечення пріоритетної військової допомоги для України. Наразі через фонд зібрали близько 785 мільйонів фунтів стерлінгів після внесків Великобританії, Норвегії, Нідерландів, Данії, Швеції, Ісландії та Литви.