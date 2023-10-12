Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко розповів 24 Каналу, яка натепер ситуація в енергетичній системі України.
До вашої уваги В Енергоатомі розповіли про запуск чергового енергоблоку: наскільки більше стане електроенергії
За його словами, енергетики почали готуватись до цієї зими ще у квітні. Увесь цей період вони дуже інтенсивно будували фізичний захист і відновлювали високовольтні підстанції.
Не можна бути задоволеними, коли вам знищили половину енергосистеми. Але те, що максимально можливе зроблено, – це факт,
– констатував Харченко.
З одного боку, Україна готова набагато краще, ніж рік тому. Ми знаємо, чого чекати і як це відбуватиметься, а також ми багато зробили, щоб підготувати енергосистему правильно. Але з іншого – нікуди не поділись наслідки від ударів торішніх і цієї зими. Міцність нашої енергосистеми значно нижча.
Які існують сценарії вимкнення світла
"Існує величезна кількість різних сценаріїв, графіків, планів, які енергетики застосовуватимуть залежно від того, якими будуть атаки", – зазначив Харченко.
Експерт з енергетики додав, що деякі регіони мають слабшу мережу і менше генерувальних потужностей, ніж інші. Ідеться, зокрема, про Одесу, Київ, Харків.
Що треба придбати на випадок блекауту / Інфографіка 24 Каналу
Чи будуть блекаути взимку: останні новини
- Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що в Україні можливі короткочасні блекаути. Спрогнозувати рівень російських атак досить складно.
- Очільник української розвідки Кирило Буданов вважає, що Україна має готуватись до "битви за електроенергію". Росіяни не мають особливих коригувань у своїх планах атакувати нашу енергетику.
- Президент Володимир Зеленський також зазначив, що окупанти знову намагатимуться знищити енергосистему України. Але влада нашої держави повністю усвідомлює ризики і готується.