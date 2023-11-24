Командующий Объединенными Силами ВСУ Сергей Наев рассказал, что сотни мобильных огневых групп ежедневно заступают на боевое дежурство для прикрытия важных объектов.
Смотрите также Германия развернет в Украине еще одну систему Patriot: посол указал временные рамки
Ежедневно на боевое дежурство заступают сотни мобильных огневых групп
"Ежедневно на Сумском направлении Северной операционной зоны для прикрытия военных объектов и объектов критической гражданской инфраструктуры на боевое дежурство заступают сотни мобильных огневых групп по противовоздушной обороне", – рассказал генерал-лейтенант.
По его словам, россияне пытаются повысить эффективность дронов-камикадзе путем использования их в темное время суток.
Однако украинские бойцы круглосуточно находятся в полной боевой готовности успешно обнаруживать и уничтожать враждебные цели.
Работа мобильных групп по "Шахедам" / Фото командования Объединенных Сил ВС Украины
Как Россия атакует "Шахедами"
- С начала применения "Шахедов" в войне против Украины россияне несколько раз меняли свою тактику.
- Как рассказал спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат, сначала оккупанты применяли дроны одиночно днем, затем наносили удары группами, после чего решили совершать точечные удары.
- В настоящее время россияне атакуют беспилотниками фактически вразброс. То есть дроны залетают из Приморско-Ахтарска (Россия) и направляются в разные регионы Украины.
- Игнат подчеркнул, что россияне не только прощупывают ПВО Украины, но и пытаются наносить удары.
- В разведке Минобороны Великобритании считают, что россияне используют "Шахеды", чтобы сформировать боевое пространство перед потенциальной зимней кампанией ракетных ударов по энергетической инфраструктуре Украины
- Ночью 24 ноября Россия еще раз атаковала "Шахедами", применив 3 беспилотника. Все цели были уничтожены.