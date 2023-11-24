Командующий Объединенными Силами ВСУ Сергей Наев рассказал, что сотни мобильных огневых групп ежедневно заступают на боевое дежурство для прикрытия важных объектов.

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Ежедневно на боевое дежурство заступают сотни мобильных огневых групп

"Ежедневно на Сумском направлении Северной операционной зоны для прикрытия военных объектов и объектов критической гражданской инфраструктуры на боевое дежурство заступают сотни мобильных огневых групп по противовоздушной обороне", – рассказал генерал-лейтенант.

По его словам, россияне пытаются повысить эффективность дронов-камикадзе путем использования их в темное время суток.

Однако украинские бойцы круглосуточно находятся в полной боевой готовности успешно обнаруживать и уничтожать враждебные цели.

Работа мобильных групп по "Шахедам" / Фото командования Объединенных Сил ВС Украины

Как Россия атакует "Шахедами"