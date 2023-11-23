Силы обороны в свою очередь тоже составляют карту, как атакует враг. В результате складывается картина, чего хотят достичь россияне. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, пишет 24 Канал.
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Как россияне меняли тактику атак "Шахедов"
Как отметил Игнат, россияне хотят видеть слабые места при планировании маршрутов.
В частности, если российскому дрону удалось по определенному маршруту пролететь, используя ландшафт, вплоть до цели, которую противник заметил – значит, враг понимает, что этот маршрут можно и дальше использовать.
Соответственно Силам обороны Украины, как добавил Игнат, нужно это учесть и создать россиянам там препятствия с помощью РЭБ или задействовать средства поражения.
Спикер отметил, что прокладывание маршрутов со стороны россиян не является чем-то новым. Он рассказал, что сначала оккупанты применяли дроны единично днем, затем наносили удары группам, после чего решили осуществлять точечные удары.
Сейчас, как сказал Игнат, россияне атакуют беспилотниками фактически вразброс. То есть, дроны залетают из Приморско-Ахтарска и направляются в разные регионы.
Спикер добавил, что из-за атак "Шахедов" тревоги в Украине длительные, потому что оккупанты наносят удары группами в несколько волн.
Он отметил, что россияне не только прощупывают ПВО Украины, но и пытаются наносить удары.
Разведка Британии раскрыла план России по атакам Украины
- В разведке Британии обратили внимание, что Россия уже более двух месяцев воздерживается от применения против Украины крылатых ракет воздушного базирования Х-101 и Х-555.
- Эти ракеты россияне запускают с помощью стратегической авиации. Предыдущая такая атака произошла 21 сентября 2023 года.
- Ранее в разведке Британии констатировали, что Россия исчерпала запасы этих ракет после предыдущей зимней кампании против критических объектов украинской инфраструктуры.
- Теперь же в Минобороны Британии заявили, что Россия накопила значительные запасы крылатых ракет в преддверии зимы.
- В разведке считают, что россияне формируют боевое пространство перед потенциальной зимней кампанией ударов по энергоинфраструктуре Украины. Для этого россияне используют "Шахеды", чтобы прощупать ПВО Украины.
- Предыдущая атака "Шахедами" произошла 22 ноября. Россияне запустили 14 дронов, и украинские военные сбили все цели.