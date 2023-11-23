Потратив огромное количество ракет для обстрелов Украины осенью – зимой 2022 года, Россия пересмотрела свои планы на этот год. Об этом 24 Каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, отметив, что важно наращивать мощность ПВО.

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Ракеты станут дополнительными

Российские оккупанты, в противоположность прошлому году, сейчас воздерживаются от выпусков 70 – 100 крылатых ракет по украинским городам. В то же время выбирают комбинированные атаки – с применением баллистических ракет и дронов.

В дальнейшем ситуация может снова измениться.

Ракетная компонента будет играть второстепенную роль при ударах по территории Украины. Первоначально будут использовать дроны-камикадзе. К тому же у них сегодня есть возможность использовать их на месяц в 5 раз больше, чем в октябре – ноябре 2022 года,

– заметил Александр Коваленко.

По мнению военного обозревателя, именно дроны-камикадзе Shahed 131/136 будут применяться для прорыва противовоздушной обороны и ее истощения. А уже крылатые ракеты последуют за ними как ударный элемент.

Александр Коваленко о зимних обстрелах россиян: смотрите видео

Что готовят для отражения российских атак

В Украине, конечно, готовятся к предстоящим атакам врага. В частности, было создано большое количество мобильных групп с соответствующим калибром для сбивания "Шахедов".

Все должно работать в комплексе. Зенитно-ракетные системы, зенитные самоходные установки – в борьбе с "Шахедами", где не могут справиться мобильные группы. Там, где не хватает средств ПВО, будут работать мобильные группы,

– подчеркнул Коваленко.

Сейчас россияне используют маршруты для дронов-камикадзе, которые позволяют им дольше находиться в нашем воздушном пространстве – по 6 – 7 часов. При этом сбивать удается не все беспилотники. Оккупанты ищут новые траектории и маршруты, при которых поражение целей будет еще труднее. Касается это и ракет.

"Для их (ракет – 24 Канал) перехвата нужно уже задумываться над новой компонентой, кроме той, что мы уже имеем. А именно мобильные группы авиационного перехвата. Но для этого нужна соответствующая техника и вооружение", – подытожил военный обозреватель.

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