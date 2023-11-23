Витративши величезну кількість ракет для обстрілів України восени – взимку 2022 року, Росія переглянула свої плани на цей рік. Про це 24 Каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, зауваживши, що важливо нарощувати потужність ППО.

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Ракети стануть додатковими

Російські окупанти, на противагу минулому року, зараз утримуються від випусків 70 – 100 крилатих ракет по українських містах. Натомість обирають комбіновані атаки – із застосуванням балістичних ракет та дронів.

Надалі ситуація може знову змінитися.

Ракетна компонента відіграватиме другорядну роль під час ударів по території України. Першочергово використовуватимуть дрони-камікадзе. До того ж у них на сьогодні є можливість використовувати їх на місяць у 5 разів більше, ніж у жовтні – листопаді 2022 року,

– зауважив Олександр Коваленко.

На думку військового оглядача, саме дрони-камікадзе, Shahed 131/136, застосовуватимуть для прориву протиповітряної оборони та її виснаження. А вже крилаті ракети йтимуть за ними як ударний елемент.

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Що готують для відбиття російських атак

В Україні, звісно, готуються до майбутніх атак ворога. Зокрема, було створено велику кількість мобільних груп з відповідним калібром для збиття "Шахедів".

Усе має працювати в комплексі. Зенітно-ракетні системи, зенітні самохідні установки – у боротьбі з "Шахедами", там, де не можуть впоратись мобільні групи. Там, де не вистачає засобів ППО, працюватимуть мобільні групи,

– підкреслив Коваленко.

Зараз росіяни використовують маршрути для дронів-камікадзе, які дозволяють їм довше перебувати у нашому повітряному просторі – по 6 – 7 годин. При цьому збивати вдається не усі безпілотники. Окупанти шукають нові траєкторії та маршрути, за яких ураження цілей ставатиме ще важчим. Стосуватиметься це й ракет.

"Для їх (ракет – 24 Канал) перехоплення треба вже замислюватись над новою компонентою, окрім тієї, що ми вже маємо. А саме мобільні групи авіаційного перехоплення. Але для цього потрібна відповідна техніка та озброєння", – підсумував військовий оглядач.

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