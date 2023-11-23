До слова, зустріч у форматі "Рамштайні" відбулася 22 листопада. Рустем Умєров підбив підсумки зустрічі й наголосив, що Україна працює, аби створити потужний військово-промисловий комплекс.

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Кожна система ППО рятує життя

Зеленський назвав, що для посилення ППО України є щонайменше 5 причин. По-перше, кожна система та ракета, які передають на озброєння партнери, рятують життя людей. По-друге, посилення захисту неба позитивно вплине на українську економіку. За словами Зеленського, якщо кожне велике місто та регіон матиме надійний повітряний щит, то з-за кордону почнуть повертатися переселенці.

"Це дасть значний поштовх економіці України, допоможе нам зменшити бюджетний дефіцит і, як наслідок, потребу в міжнародній фінансовій допомозі", – підкреслив Зеленський.

Ще однією з причин, чому партнери мають посилити ППО України, Зеленський називає безпеку в Чорному морі. Президент пояснив, що захист неба також позитивне вплине й на морський експорт, свободу судноплавства. Це, своєю чергою, буде протидіяти глобальній продовольчій кризі, яку намагається спровокувати Росія.

Крім того, коаліція ППО дозволить Україні зекономити ресурси, які "в іншому разі будуть потрібні для відновлення зруйнованих об'єктів, критичної інфраструктури, енергосистем, електромереж тощо". Зеленський також наголосив, що захист неба також сприятиме наближенню перемоги, адже тоді російським окупантам доведеться відмовитися від тактики масованих ракетних обстрілів та атак дронами-камікадзе.

Разом з тим, Володимир Зеленський подякував партнерам, які вже ухвалили рішення щодо посилення ППО України.

Проте ми впевнені, що посилення наших спроможностей ППО є найкращою стратегічною інвестицією в безпеку, завдяки якій наші партнери також заощадять значну кількість ресурсів у довгостроковій перспективі. З 2022 року Україна звільнила більш ніж половину окупованої Росією землі. У 2023 році Україна вигнала російський флот із більшої частини Чорного моря. 2024 рік має стати роком, коли Україна скине Росію зі свого неба,

– наголосив Зеленський.

Коаліція ППО для України

У середу, 22 листопада, відбулася 17-та зустріч Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн". На відкритті зустрічі Ллойд Остін повідомив про створення нової коаліції – протиповітряної оборони.

"Я вдячний Німеччині та Франції за лідерство й організацію цієї важливої ініціативи. Минулого тижня вони провели своє перше онлайн-засідання коаліції, й ми мобілізуємо ресурси усієї Контактної групи на підтримку цих зусиль", – повідомив глава Пентагону.