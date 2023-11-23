К слову, встреча в формате "Рамштайн" прошла 22 ноября. Рустем Умеров подвел итоги встречи и подчеркнул, что Украина работает, чтобы создать мощный военно-промышленный комплекс.

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Каждая система ПВО спасает жизнь

Зеленский назвал, что для усиления ПВО Украины есть как минимум 5 причин. Во-первых, каждая система и ракета, передаваемые на вооружение партнерами, спасают жизнь людей. Во-вторых, усиление защиты неба положительно повлияет на украинскую экономику. По словам Зеленского, если у каждого крупного города и региона будет надежный воздушный щит, то из-за границы начнут возвращаться переселенцы.

"Это даст значительный толчок экономике Украины, поможет нам снизить бюджетный дефицит и, как следствие, потребность в международной финансовой помощи", – подчеркнул Зеленский.

Еще одной причиной, почему партнеры должны усилить ПВО Украины, Зеленский называет безопасность в Черном море. Президент пояснил, что защита неба также окажет положительное влияние и на морской экспорт, свободу судоходства. Это, в свою очередь, будет противодействовать глобальному продовольственному кризису, который пытается спровоцировать Россия.

Кроме того, коалиция ПВО позволит Украине сэкономить ресурсы, которые "в противном случае потребуются для восстановления разрушенных объектов, критической инфраструктуры, энергосистем, электросетей и т.п.". Зеленский также подчеркнул, что защита неба будет способствовать приближению победы, ведь тогда российским оккупантам придется отказаться от тактики массированных ракетных обстрелов и атак дронами-камикадзе.

Вместе с тем Владимир Зеленский поблагодарил партнеров, которые уже приняли решение об усилении ПВО Украины.

Тем не менее, мы уверены, что усиление наших возможностей ПВО является наилучшей стратегической инвестицией в безопасность, благодаря которой наши партнеры также сэкономят значительное количество ресурсов в долгосрочной перспективе. С 2022 года Украина освободила более половины оккупированной Россией земли. В 2023 году Украина выгнала русский флот из большей части Черного моря. 2024 год должен стать годом, когда Украина сбросит Россию со своего неба,

– подчеркнул Зеленский.

Коалиция ПВО для Украины

В среду, 22 ноября, состоялась 17-я встреча Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн". На открытии встречи Ллойд Остин сообщил о создание новой коалиции – противовоздушной обороны.

"Я благодарен Германии и Франции за лидерство и организацию этой важной инициативы. На прошлой неделе они провели свое первое онлайн-заседание коалиции, и мы мобилизуем ресурсы всей Контактной группы в поддержку этих усилий", – сообщил глава Пентагона.