Открывая заседание "Рамштайна", министр обороны Ллойд Остин отметил, что поддержка Украины – общее обязательство стран-партнеров, передает 24 Канал. Наше государство, по его словам, продолжает бороться с зимой и защищает свою критическую инфраструктуру.

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Кто поддержал коалицию ПВО для Украины

Я благодарен Германии и Франции за лидерство и организацию этой важной инициативы. На прошлой неделе они провели свое первое онлайн-заседание коалиции, и мы мобилизуем ресурсы всей Контактной группы в поддержку этих усилий,

– сказал Ллойд Остин о новой коалиции.

Как сообщил глава Пентагона, "уже организовали коалиции, направленные на развитие ВВС Украины и ее информационно-технологического потенциала", поэтому 22 ноября обсудят, какой прогресс удалось достичь в разработке новой коалиции возможностей противовоздушной обороны наземного базирования.

Остин призывает предоставить Украине больше ПВО, ведь идут холода, а Россия будет бить по инфраструктуре, сея смерть от холода и ракет для гражданских. В то же время он уверен, что украинцы выстоят, поскольку борются за свои дома, за свои семьи и за свое будущее. "Путин один, но мы вместе", – подытожил он.

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Какая ситуация с электроэнергией в Украине