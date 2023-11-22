Відкриваючи засідання "Рамштайну", міністр оборони Ллойд Остін зауважив, що підтримувати Україну є спільним зобов'язанням країн-партнерів, передає 24 Канал. Наша держава, за його словами, "продовжує боротися з зимою та захищає свою критичну інфраструктуру".

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Хто підтримав коаліцію ППО для України

Я вдячний Німеччині та Франції за лідерство й організацію цієї важливої ініціативи. Минулого тижня вони провели своє перше онлайн-засідання коаліції, й ми мобілізуємо ресурси усієї Контактної групи на підтримку цих зусиль,

– висловився Ллойд Остін про нову коаліцію.

Як повідомив очільник Пентагону, "вже організували коаліції, спрямовані на розбудову ВПС України та її інформаційно-технологічного потенціалу", тож 22 листопада обговорять, якого прогресу вдалося досягнути у розробці нової коаліції можливостей протиповітряної оборони наземного базування.

Остін закликає надати Україні більше ППО, адже ідуть холоди, а Росія битиме по інфраструктурі, сіючи смерть від холоду та ракет для цивільних. Водночас він упевнений, що українці вистоять, оскільки борються за свої домівки, за свої родини та за своє майбутнє. "Путін один, але ми разом", –підсумував він.

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