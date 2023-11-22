В Укрэнерго сообщили, что сегодня, 22 ноября, в энергосистеме зафиксирован дефицит электроэнергии. Диспетчерский центр прогнозирует, что в вечернее время он может увеличиться.

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Причины дефицита электроэнергии

В Укрэнерго рассказали, что сейчас три основных причины дефицита: