Воздушная тревога в Киеве длилась более 6 часов – с 2:37 до 8:46. Сообщения о звуках взрывов появились в сети перед 5:00.
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Массированная атака дронами
Перед этим местные власти предостерегли, что в направлении столицы по разным направлениям летит большое количество "Шахедов". Глава КМВА обратился к жителям Киева и попросил находиться в безопасном месте для отбоя тревоги.
В столице громко. Силы ПВО сбивают русские БПЛА. Еще несколько групп "Шахедов" идут на Киев,
– предупредил Кличко в 5:25.
Впоследствии он сообщил о первых последствиях атаки. В Соломенском районе в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание в помещении детсада, в жилом доме и нежилых помещениях, а также на открытой местности. Пострадал 11-летний ребенок, у него острая реакция на стресс.
Также повреждения известно в Печерском, Днепровском и Голосеевском районах. Пострадали два человека – получили острую реакцию на стресс, больше сообщений медикам не поступало.
Отбой воздушной тревоги для Киева раздался в 8:46. В КМВА предварительно заявили, что по предварительным данным удалось уничтожить более 5 десятков вражеских воздушных целей.
Предыдущие удары по Киевщине
В ночь на 18 ноября в регионе работала ПВО. Тогда удалось сбить все вражеские объекты. Уже на следующую ночь враг нанес повторный удар. Тогда пострадал инфраструктурный объект. В совокупности тревога продолжалась 5 часов. Россияне запускали БпЛА волнами по разным направлениям. На подлетах в столицу удалось уничтожить не менее 10 дронов.
Ночью против 22 ноября россияне снова попытались атаковать Киев и область – теми же "Шахедами". Как сообщили в областной военной администрации, силы противовоздушной обороны отработали результативно. Пострадавших и разрушений в результате атаки не было.