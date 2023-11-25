Игнат объяснил тактику противника в использовании беспилотников
Россияне при планировании воздушных ударов составляют маршруты движения дронов и ракет. Враг пытается прощупать украинскую ПВО.
Так, сначала оккупанты применяли дроны одиночно днем для того, чтобы обнаружить слабые места в противовоздушной обороне, а затем наносили удары группами. Впоследствии противник предпочел точечные удары.
Сейчас враг атакует беспилотниками фактически вразброс. Они залетают из Приморско-Ахтарска и направляются в разные регионы. Во время атаки "Шахедов" тревоги в Украине длительные, потому что оккупанты наносят удары группами по несколько волн.
Оккупанты пытаются усилить эффективность "Шахедов": чем ответит Украина
По словам командующего Объединенными Силами ВСУ Наева, россияне пытаются повысить эффективность дронов-камикадзе. Для этого они используют их в темное время суток. Однако украинские защитники готовы к сбиванию вражеских целей круглосуточно. К уничтожению "Шахедов" в Украине привлекают мобильные огневые группы. Они прикрывают важные критические и военные объекты инфраструктуры.
Прошлой ночью россияне били ракетами и дронами
В ночь на 24 ноября оккупанты атаковали Украину дронами-камикадзе типа "Шахед" и ракетами Х-59.
Тревоги звучали во многих областях на Западе, Юге и Востоке.
Воздушные силы сообщили, что враг использовал 2 управляемые авиационные ракеты Х-59 и 3 ударных БпЛА типа Shahed-136/131.
Силам ПВО удалось уничтожить все три вражеских беспилотника.