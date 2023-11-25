Россия традиционно продолжает атаковать украинские города дронами. В Воздушных силах уточнили, куда на этот раз направляются вражеские "Шахеды".

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Куда летели "Шахеды"

Игнат объяснил тактику противника в использовании беспилотников

Россияне при планировании воздушных ударов составляют маршруты движения дронов и ракет. Враг пытается прощупать украинскую ПВО.

Так, сначала оккупанты применяли дроны одиночно днем ​​для того, чтобы обнаружить слабые места в противовоздушной обороне, а затем наносили удары группами. Впоследствии противник предпочел точечные удары.

Сейчас враг атакует беспилотниками фактически вразброс. Они залетают из Приморско-Ахтарска и направляются в разные регионы. Во время атаки "Шахедов" тревоги в Украине длительные, потому что оккупанты наносят удары группами по несколько волн.

Оккупанты пытаются усилить эффективность "Шахедов": чем ответит Украина

По словам командующего Объединенными Силами ВСУ Наева, россияне пытаются повысить эффективность дронов-камикадзе. Для этого они используют их в темное время суток. Однако украинские защитники готовы к сбиванию вражеских целей круглосуточно. К уничтожению "Шахедов" в Украине привлекают мобильные огневые группы. Они прикрывают важные критические и военные объекты инфраструктуры.

Прошлой ночью россияне били ракетами и дронами

  • В ночь на 24 ноября оккупанты атаковали Украину дронами-камикадзе типа "Шахед" и ракетами Х-59.
  • Тревоги звучали во многих областях на Западе, Юге и Востоке.
  • Воздушные силы сообщили, что враг использовал 2 управляемые авиационные ракеты Х-59 и 3 ударных БпЛА типа Shahed-136/131.
  • Силам ПВО удалось уничтожить все три вражеских беспилотника.