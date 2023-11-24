Росія традиційно продовжує атакувати українські міста дронами. У Повітряних силах уточнили, куди цього разу прямують ворожі "Шахеди".
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Куди летять "Шахеди"
Окупанти намагаються посилити ефективність "Шахедів": чим відповість Україна
За словами командувача Об'єднаних Сил ЗСУ Наєва, росіяни намагаються підвищити ефективність дронів-камікадзе. Задля цього вони використовують їх в темний час доби. Однак українські захисники готові до збиття ворожих цілей цілодобово. До знищення "Шахедів" в Україні залучають мобільні вогневі групи. Вони прикривають важливі критичні та військові об'єкти інфраструктури.
Ігнат пояснив тактику противника у використанні безпілотників
Росіяни під час планування повітряних ударів складають маршрути руху дронів і ракет. Ворог намагається промацати українську ППО.
Так, спершу окупанти застосовували дрони поодиноко вдень для того, аби виявити слабкі місця у протиповітряній обороні, а потім завдавали ударів групами. Згодом противник надав перевагу точковим ударам.
Наразі ворог атакує безпілотниками фактично врозкид. Вони залітають з Приморсько-Ахтарська й направляються у різні регіони. Під час атаки "Шахедів" тривоги в Україні тривалі, тому що окупанти завдають ударів групами по кілька хвиль.
Минулої ночі росіяни били ракетами і дронами
- У ніч проти 24 листопада окупанти атакували Україну дронами-камікадзе типу "Шахед" та керованими авіаційними ракетами Х-59.
- Тривоги лунали в багатьох областях на Заході, Півдні та Сході України.
- Повітряні сили повідомили, що ворог використав 2 керовані авіаційні ракети Х-59 та 3 ударні БпЛА типу Shahed-136/131.
- Силам ППО вдалося знищити усі три ворожі безпілотники.