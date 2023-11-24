Росія традиційно продовжує атакувати українські міста дронами. У Повітряних силах уточнили, куди цього разу прямують ворожі "Шахеди".

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Куди летять "Шахеди"

00:18 Повітряні сили попередили, що група "Шахедів" прямує на Кривий Ріг.

23:58 Повітряні сили повідомили про чергова групу "Шахедів" на півдні Дніпропетровщини, яка рухається у напрямку Кривого Рогу.

23:40 моніторингові канали повідомляють про вибухи на Запоріжжі.

23:38 Група "Шахедів" наближається до Запоріжжя.

О 23:18 повітряна тривога поширилася й на Кіровоградську область.

О 23:00 Повітряні сили закликали жителів Кривого Рогу негайно сховатися в укриттях.

О 22:57 стало відомо, що група "Шахедів" перебуває на межі Херсонської, Миколаївської та Дніпропетровської областей. Напрямок руху ворожих безпілотників – північно-західний.

О 22:49 Повітряні сили попередили про загрозу застосування ворожих ударних БпЛА з півдня.

Окупанти намагаються посилити ефективність "Шахедів": чим відповість Україна

За словами командувача Об'єднаних Сил ЗСУ Наєва, росіяни намагаються підвищити ефективність дронів-камікадзе. Задля цього вони використовують їх в темний час доби. Однак українські захисники готові до збиття ворожих цілей цілодобово. До знищення "Шахедів" в Україні залучають мобільні вогневі групи. Вони прикривають важливі критичні та військові об'єкти інфраструктури.

Ігнат пояснив тактику противника у використанні безпілотників

Росіяни під час планування повітряних ударів складають маршрути руху дронів і ракет. Ворог намагається промацати українську ППО.

Так, спершу окупанти застосовували дрони поодиноко вдень для того, аби виявити слабкі місця у протиповітряній обороні, а потім завдавали ударів групами. Згодом противник надав перевагу точковим ударам.

Наразі ворог атакує безпілотниками фактично врозкид. Вони залітають з Приморсько-Ахтарська й направляються у різні регіони. Під час атаки "Шахедів" тривоги в Україні тривалі, тому що окупанти завдають ударів групами по кілька хвиль.

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