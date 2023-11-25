Впоследствии стало известно, что на территории области работает ПВО. Воздушную тревогу в Киевской области объявили еще в 02:05.

Обратите внимание Россияне снова атакуют "Шахедами": в каком направлении они летят

Много "Шахедов" летят на столицу

После 4:00 в Киевской городской военной администрации предупредили о большом количестве вражеских БПЛА, которые заходят в Киев с разных направлений. "Упорно просим находиться в укрытиях к отбою тревоги", – написал Сергей Попко, начальник КГВА.

Впоследствии массированную атаку дронами прокомментировали и у Зеленского. "Атака российских БПЛА продолжается, ПВО работает, оставайтесь в безопасности", – написал Андрей Ермак, глава ОП.

Людей просят уходить в укрытие гражданской защиты. Находиться там нужно, пока не известят об отбое тревоги. Нельзя пренебрегать этим правилом, ведь оно спасает жизнь. Кроме того, украинцам напоминают, что нельзя фотографировать или снимать на видео и публиковать в сети работу защитников украинского неба.

Что известно о ситуации в Украине в ночь на 25 ноября

Ночь на 25 ноября оказалась неспокойной для ряда областей Украины. Российские оккупанты совершают очередную террористическую атаку "Шахедами". В частности, по состоянию на 02:50 об угрозе извещают жителей таких областей:

Киевская;

Черкасская;

Кировоградская;

Николаевская;

Херсонская;

Черниговская;

Полтавская;

Днепропетровская;

Запорожская;

Сумская;

Харьковская;

Луганская.

В воздушном пространстве Украины – ударные БПЛА. Информация о работе ПВО в других областях пока не поступала.

Российским оккупантам придется ответить за каждую террористическую атаку. У врага нет никаких шансов реализовать свои циничные замыслы.