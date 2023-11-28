Представитель Воздушных сил ВСУ подчеркнул, что Украина имеет западные системы ПВО во многих регионах Украины. Он также призвал не говорить, что только Киев усиливает свою противовоздушную оборону.

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Западные системы также стоят в других регионах

Не нужно говорить только, что Киев один усиливается, это неправда. Да, Киев хорошо защищен, потому что он больше всего атакуется, и был атакован больше всего в прошлый отопительный сезон. Поэтому мы должны понимать, что Киев (защищенный – 24 Канал) – само собой. И другие регионы сейчас уже защищены западными системами – и NASAMS, и IRIS-T, но больше не скажу,

– отметил он.

В то же время в Воздушных силах надеются на новую коалицию ПВО, которую сформировали на "Рамштайне". Что она будет способствовать поступлению большего количества западных образцов ПВО.

"Будем надеяться, что создание этой коалиции позволит нам еще больше усилиться. Каждая дополнительная установка, которая приходит с Запада, или каждая система ЗРК (батарея – 24 Канал) – это защищенный город, защищены несколько объектов. Это усиление", – подчеркнул усиление. Игнатий.

Также спикер Воздушных сил уверен в том, что Украина в дальнейшем будет получать системы ПВО.

Что уже "подстрелил" Patriot

Заметим, что в этом же интервью Юрий Игнат рассказал о результатах работы ЗРК Patriot. Напомним, что эти системы позволяют сбивать баллистику, которой враг также атакует Украину.

Так, по состоянию на 27 ноября благодаря Patriot удалось сбить 15 аэробалистических ракет типа "Кинжал". Да-да, тех самых, которым, по словам россиян, "аналогов нет".

Сейчас мы уже имеем 15 сбитых "Кинжалов". Плюс еще десятки сбитых баллистических ракет, летевших на Киев. Patriot себя показал,

– сказал Игнат.

Напомним, что впервые "Кинжал" удалось сбить 4 мая 2023 года. Тогда этой ракетой пытались атаковать "Киев". Обезвредили ее в небе Киевской области. А вот 16 мая враг выпустил сразу 6 таких аэробалистических ракет. И всех их тоже сбил Patriot.