Об этом сообщили Воздушные силы по состоянию на утро. Отмечают, что запустили вражеские цели оккупанты с территории России.

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Российское войско нанесло удар двумя зенитными управляемыми ракетами из ЗРК С-300 из Белгородской области России по Харьковщине,

– говорится в сообщении.

Информация С-300 сообщил и начальник полиции Харьковской области Владимир Тимошко. По его словам, взрывотехники обнаружили остатки российских снарядов С-300.

"Сегодня ночью враг обстрелял Харьков и населённые пункты в области. В городе повреждены инфраструктурные объекты, на местах попадания взрывотехники обнаружили остатки российских снарядов С-300", – отметил Тимошко.

Также, по его словам, под обстрелом был и поселок Отрадный, там зафиксировано два попадания.

"В селе Отрадное ночью зафиксировано два "прилета". По предварительным данным, враг обстрелял населенный пункт ракетами С-300", – добавил правоохранитель.

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