Об этом сообщили Воздушные силы по состоянию на утро. Отмечают, что запустили вражеские цели оккупанты с территории России.
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Российское войско нанесло удар двумя зенитными управляемыми ракетами из ЗРК С-300 из Белгородской области России по Харьковщине,
– говорится в сообщении.
Информация С-300 сообщил и начальник полиции Харьковской области Владимир Тимошко. По его словам, взрывотехники обнаружили остатки российских снарядов С-300.
"Сегодня ночью враг обстрелял Харьков и населённые пункты в области. В городе повреждены инфраструктурные объекты, на местах попадания взрывотехники обнаружили остатки российских снарядов С-300", – отметил Тимошко.
Также, по его словам, под обстрелом был и поселок Отрадный, там зафиксировано два попадания.
"В селе Отрадное ночью зафиксировано два "прилета". По предварительным данным, враг обстрелял населенный пункт ракетами С-300", – добавил правоохранитель.
Главное об обстреле
- Взрыв в Харькове раздался еще до объявления воздушной тревоги – в 00:59, второй – в 01:00, когда воздушная тревога еще звучала. По предварительным данным, в результате атаки России пострадавших нет.
- Мэр Игорь Терехов впоследствии сообщил, что удары пришлись по территории одного из транспортных депо, где и так от вражеских обстрелов живого места нет. Он подчеркнул, что это чисто гражданский объект.