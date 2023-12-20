У Харкові є щонайменше два прильоти внаслідок ракетного обстрілу з боку Росії. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

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Що розповів Терехов

Мер Харкова повідомив, що під атакою російських загарбників опинився один з найпостраждаліших районів міста.

Попередньо щонайменше два прильоти по одному з найпостраждаліших районів Харкова, біля житлових будинків, цивільних обʼєктів,

– написав Терехов у своїх соцмережах.

Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється. За словами міського голови, нині на місці влучень працюють співробітники ДСНС.

Що цьому передувало

Близько 1 години ночі 20 грудня на Харківщині, Черкащині та Дніпропетровщині оголосили тривогу. Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння для Дніпропетровської, Кіровоградської та Харківської областей.

Вже буквально через хвилину, о 1:01 жителі міста та моніторингові канали повідомили, що у Харкові було гучно. Близько 1:04 моніторингові телеграм-канали попереджали про рух ще одних ракет у напрямку Харкова.

Згодом моніторингові канали закликали жителів міста Чугуїв перебувати в укриттях. Близько 1:06 в соцмережах з'явилася інформація про вибухи на Харківщині. О 1:20 у Харківській області оголосили відбій повітряної тривоги.

Росія постійно обстрілює Харків