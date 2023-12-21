Детали рассказал глава МВД Игорь Клименко. Он отметил, что враг атаковал управляемыми авиабомбами сразу две шахты.

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Россияне ударили авиабомбами по шахтам Торецка в Донецкой области: трое гражданских погибли, еще пятеро – ранены,

– говорится в сообщении.

Позже сообщили, что количество пострадавших возросло до 6 человек.

Редакция 24 Канала выражает соболезнования родным погибших. Вечная память.

Российские террористические удары – последние новости

Российские террористы продолжают наносить удары по территории Украины. В частности, 20 декабря оккупанты атаковали Харьков. Прилеты зафиксировали в одном из районов, который больше всего пострадал от российской агрессии.

Впоследствии Воздушные силы заявили, что враг атаковал зенитными управляемыми ракетами. Оккупанты били из Белгородской области. Игорь Терехов сообщил, что захватчики атаковали территорию трамвайного депо, принадлежащего к гражданской инфраструктуре. Мэр города подчеркнул, что там уже и так живого места не было.

Оккупанты ответят за каждый террористический удар, нанесенный по территории Украины.