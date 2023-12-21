Президент України вручив сертифікати на квартири родинам загиблих Героїв. Також Зеленський розповів про низку важливих нарад та їх результати.

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Традиція вшанування Героїв

Сьогодні глава держави передав рідним загиблих захисників ордени "Золотої Зірки", якими ті були нагороджені посмертно. Також президент вручив сертифікати на квартири ще 20 родинам Героїв.

Зеленський нагадав, що кожен Герой України обов'язково отримає від держави квартиру. За його словами, за час повномасштабної війни й до сьогодні вже 362 людини відзначені цим званням. Це воїни і Збройних Сил, і Національної гвардії, і Національної поліції, і ГУР, СБУ та інших елементів Сил оборони й безпеки.

Фінансова підтримка від ЄС

Український лідер мав тривалу та змістовну нараду з урядовцями щодо співпраці з Євросоюзом заради продовження фінансової підтримки України на достатньому рівні на наступні чотири роки.

Максимально активно працюємо, щоб гарантувати стабільність нашій державі та стійкість в усіх її інституціях, в усіх системах та функціях держави. І це буде,

– наголосив президент.

Запросив Гутерріша на зустріч щодо Формули миру

Цього дня Зеленський провів розмову з Генеральним секретарем ООН Гутеррішем. Головна тема перемовин – безпека судноплавства в Чорному морі і зміцнення глобальної продовольчої безпеки.

Я запросив представника Організації Об’єднаних Націй на нову зустріч радників із реалізації Формули миру. Це зустріч, яку ми зараз готуємо. Вона буде вже четвертою. І поступово – крок за кроком – ми наповнюємо згодою світової більшості зміст кожного з десяти пунктів Формули миру,

– повідомив президент.

ГУР готує послаблення російської "оборонки"

Зеленський зазначив, що заслухав окрему доповідь від представників української розвідки.

Плани ворога, робота російської "оборонки" – є сигнали щодо їхнього уповільнення. Будемо їхньому уповільненню ще допомагати,

– розповів президент.