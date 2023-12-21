Російські військові завдали ракетного удару по Запоріжжю. В ОВА розповіли, куди поцілили окупанти.

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Куди вдарив ворог

Так, відповідно до інформації, наданої місцевою владою, ракетний обстріл міста ворог здійснив о 18:38. Внаслідок атаки пошкоджень зазнала цивільна інфраструктура.

Поки повідомлення щодо наявності потерпілих не надходила. Тип ракети, яку використав противник проти мирних громадян, встановлюється.

Слід зазначити, що на Запоріжжі протягом доби кілька разів оголошували повітряну тривогу через загрозу застосування балістики.

Скільки ракет випустила Росія з початку великої війни

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат повідомив, що від початку повномасштабного вторгнення Росія запустила по Україні понад 7 400 ракет різних типів. Сили та засоби ППО змогли збити близько 1 600 ракет. Також військовий уточнив, що окупанти вже використали близько третини усіх ракет типу С-300 й С-400 та близько 900 балістичних ракет "Іскандер-М".

Ворог неодноразово атакує мирних жителів Запоріжжя