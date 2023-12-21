Про це в ефірі телемарафону розповів речник Повітряних сил Юрій Ігнат. До прикладу, лише у ніч проти 21 грудня окупанти запустили 35 "Шахедів", передає 24 Канал.

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Скільки ракет та "Шахедів" збили від початку війни

За словами Ігната, від початку повномасштабного вторгнення Росія запустила по Україні понад 7 400 ракет різних типів. Сили та засоби ППО змогли збити близько 1 600 ракет. Втім, Ігнат наголосив, що мовиться про усі типи озброєння – й С-300, й С-400, Х-22 та балістичні ракети.

У Повітряних силах додали, що Росія вже використала близько третини усіх ракет типу С-300 й С-400. Також ворог використав близько 900 балістичних ракет "Іскандер-М". Окрім того, окупанти також запустили 48 "Кинджалів", з яки вдалося збити 15.

Ракетами росіяни завдавали ударів, коли Україна мала менше систем ППО. Зокрема, таких як Patriot.

Від початку повномасштабного вторгнення окупанти також запустили близько 3 700 "Шахедів". Вперше ворог почав їх застосовувати у вересні 2022 року. Відтоді українським захисникам вдалося збити близько 2 900 дронів-камікадзе.

Ігнат наголосив, що наразі показник збиття ворожих безпілотників від 85% до 100%. Він додав, що коли ворог тільки почав застосовувати "Шахеди", то українські захисники збивали не усі цілі, адже мали врахувати купу деталей щодо нового озброєння окупантів.

Ворог почав використовувати чорні "Шахеди"

Наприкінці листопада ворог вперше запустив по території Україні "Шахеди" чорного кольору. Юрій Ігнат тоді відкинув усі припущення про "реактивні дрони" й пояснив, що карбон, який обробили дрони, є поглинальним матеріалом для власне радіолокаційного сигналу.

За його словами, чорні "Шахеди" ускладнять роботу для сил та засобів ППО, які мають візуальну прив'язку.

Це ускладнить роботу протиповітряної оборони, а саме візуальну прив'язку до цілі мобільних вогневих груп, тих, кому потрібна візуальна прив'язка. Власне, це буде теж проблемою. Але, як бачите, зараз впоралися навіть з таким викликом,

– підкреслив Ігнат.