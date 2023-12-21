Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат. К примеру, только в ночь на 21 декабря оккупанты запустили 35 "Шахедов", передает 24 Канал.

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Сколько ракет и "Шахедов" сбили с начала войны

По словам Игната, с начала полномасштабного вторжения Россия запустила по Украине более 7400 ракет разных типов. Силы и средства ПВО смогли сбить около 1600 ракет. Впрочем, Игнат подчеркнул, что говорится о всех типах вооружения – и С-300, и С-400, Х-22 и баллистические ракеты.

В воздушных силах добавили, что Россия уже использовала около трети всех ракет типа С-300 и С-400. Также враг использовал около 900 баллистических ракет "Искандер-М". Кроме того, оккупанты также запустили 48 "Кинжалов", с которых удалось сбить 15.

Ракетами россияне наносили удары, когда Украина имела меньше систем ПВО. В частности, таких как Patriot.

С начала полномасштабного вторжения оккупанты также запустили около 3 700 "Шахедов". Впервые враг начал применять их в сентябре 2022 года. С тех пор украинским защитникам удалось сбить около 2 900 дронов-камикадзе.

Игнат подчеркнул, что пока показатель сбивания вражеских беспилотников от 85% до 100%. Он добавил, что когда враг только начал применять "Шахеды", то украинские защитники сбивали не все цели, ведь должны были учесть кучу деталей нового вооружения.

Враг начал использовать черные "Шахеды"

В конце ноября враг впервые запустил по территории Украины "Шахеды" черного цвета. Юрий Игнат тогда отверг все предположения о "реактивных дронах" и объяснил, что карбон, который обработали дроны, является поглотительным материалом для собственно радиолокационного сигнала.

По его словам, черные "Шахеды" усложнят работу для сил и средств ПВО, имеющих визуальную привязку.

Это усложнит работу противовоздушной обороны, а именно визуальную привязку к цели мобильных огневых групп, нуждающихся в визуальной привязке. Собственно, это тоже будет проблемой. Но, как видите, сейчас справились даже с таким вызовом,

– подчеркнул Игнат.