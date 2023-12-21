Из-за угрозы атаки дронами воздушная тревога во многих областях Украины была объявлена ориентировочно в 23:09 20 декабря. Опасность сохранялась до 3:29 21 декабря.
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Как отработало наше ПВО
Воздушные силы ВСУ рассказали, что в ночь на 21 декабря 2023 года российские оккупанты атаковали ударными беспилотниками типа Shahed по трем направлениям:
- с мыса Чауда, находящегося во временно оккупированном Крыму;
- российского Приморско-Ахтарска;
- вражеского Курска.
Украинские военные зафиксировали пуски 35 дронов-камикадзе типа Shahed-136/131, атаковавших волнами в разное время, в период с 20:00 20 декабря по 03:30 21 декабря.
Этой ночью в разных направлениях защитникам неба удалось сбить 34 из 35 выпущенных ударных БпЛА противника,
– заявили военные.
Они уточнили, что к отражению воздушного нападения были привлечены тактическая авиация, зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.
Воздушные силы ВСУ объяснили, что вечером и ночью против 21 декабря противовоздушная оборона работала в:
- Киевской,
- Днепропетровской,
- Винницкой,
- Черкасской,
- Херсонской,
- Запорожский,
- Николаевской,
- Хмельницкой,
- Сумской,
- Полтавской,
- Черниговской,
- в Кировоградской областях.
Сколько воздушных целей врага сбили ВСУ
Где сбивали вражеские дроны
Пресс-секретарь Сил обороны Юга Наталья Гуменюк рассказала, что основное внимание этой ночью на Юге Украины враг сосредоточил на Николаевской области. Ведь там сбили 13 "Шахедов". Еще 3 дрона сбили на Херсонщине, 2 – на Виннитчине и 1 на Днепропетровщине.
Кроме того, руководители областных военных администраций рассказали, что:
- в небе над Хмельницкой областью сбили 1 вражеский БпЛА типа Shahed. К счастью, разрушений нет, люди уцелели;
- в Черкасской области – четыре ударных дрона в Черкасском, Золотоношском и Звенигородском районах. Обломки беспилотников повредили несколько хозяйственных построек и крышу жилого дома. Люди уцелели.
Что известно о ночной атаке россиян по Украине
- Ориентировочно в 20:29 20 декабря Воздушные силы ВСУ сообщили об атаке нескольких групп вражеских ударных беспилотников из Херсона на Кривой Рог. Далее дроны враг запускал из Курской области России по Сумщине.
- Впоследствии "Шахеды" летели в направлении Кропивницкого, Черкасской и Черниговской областей. Уже в 22:08 двигались на Запад Украины, а именно – в Винницкую область.
- Опасность была в Киевской области, Староконстантинове, Запорожье. Также враг пытался атаковать Днепропетровскую, Херсонскую и Николаевскую области.