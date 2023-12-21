Из-за угрозы атаки дронами воздушная тревога во многих областях Украины была объявлена ориентировочно в 23:09 20 декабря. Опасность сохранялась до 3:29 21 декабря.

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Как отработало наше ПВО

Воздушные силы ВСУ рассказали, что в ночь на 21 декабря 2023 года российские оккупанты атаковали ударными беспилотниками типа Shahed по трем направлениям:

с мыса Чауда, находящегося во временно оккупированном Крыму;

российского Приморско-Ахтарска;

вражеского Курска.

Украинские военные зафиксировали пуски 35 дронов-камикадзе типа Shahed-136/131, атаковавших волнами в разное время, в период с 20:00 20 декабря по 03:30 21 декабря.

Этой ночью в разных направлениях защитникам неба удалось сбить 34 из 35 выпущенных ударных БпЛА противника,

– заявили военные.

Они уточнили, что к отражению воздушного нападения были привлечены тактическая авиация, зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

Воздушные силы ВСУ объяснили, что вечером и ночью против 21 декабря противовоздушная оборона работала в:

Киевской,

Днепропетровской,

Винницкой,

Черкасской,

Херсонской,

Запорожский,

Николаевской,

Хмельницкой,

Сумской,

Полтавской,

Черниговской,

в Кировоградской областях.



Сколько воздушных целей врага сбили ВСУ

Где сбивали вражеские дроны

Пресс-секретарь Сил обороны Юга Наталья Гуменюк рассказала, что основное внимание этой ночью на Юге Украины враг сосредоточил на Николаевской области. Ведь там сбили 13 "Шахедов". Еще 3 дрона сбили на Херсонщине, 2 – на Виннитчине и 1 на Днепропетровщине.

Кроме того, руководители областных военных администраций рассказали, что:

в небе над Хмельницкой областью сбили 1 вражеский БпЛА типа Shahed. К счастью, разрушений нет, люди уцелели;

в Черкасской области – четыре ударных дрона в Черкасском, Золотоношском и Звенигородском районах. Обломки беспилотников повредили несколько хозяйственных построек и крышу жилого дома. Люди уцелели.

Что известно о ночной атаке россиян по Украине