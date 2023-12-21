Пресс-секретарь Сил обороны Юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона рассказала, что в Николаевской области плодотворно трудились силы нашей противовоздушной обороны. По предварительным данным, там уничтожили 13 "Шахедов".

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Боевая работа продолжалась почти 7 часов

По словам Гуменюк, еще 3 дрона сбили на Херсонщине, 2 – на Виннитчине и 1 на Днепропетровщине.

Хочу заметить, что боевая работа этой ночью была достаточно напряженной, потому что продолжалась фактически 7 часов с перерывом в пол часа,

– сказала спикера.

Она также подчеркнула, что попадания удалось предотвратить. Силы обороны Юга сообщили, что обломками сбитого БпЛА в Николаевском районе повреждено складское здание агропредприятия. К счастью, обошлось без жертв.

Враг ночью выпустил 35 "Шахедов"