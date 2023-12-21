Речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк у етері телемарафону розповіла, що у Миколаївській області плідно працювали сили нашої протиповітряної оборони. За попередніми даними, там знищили 13 "Шахедів".

Дивіться також Озброєння, з якого масовано атакували Херсон, знищене, – Гуменюк

Бойова робота тривала майже 7 годин

За словами Гуменюк, ще 3 дрони збили на Херсонщині, 2 – на Вінниччині та 1 на Дніпропетровщині.

Хочу зауважити, що бойова робота цієї ночі була досить напруженою, тому що тривала фактично 7 годин з перервою на пів години,

– сказала речниця.

Вона також наголосила, що влучань вдалося запобігти.

Ворог вночі випустив 35 "Шахедів"