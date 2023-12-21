Речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк у етері телемарафону розповіла, що у Миколаївській області плідно працювали сили нашої протиповітряної оборони. За попередніми даними, там знищили 13 "Шахедів".
Дивіться також Озброєння, з якого масовано атакували Херсон, знищене, – Гуменюк
Бойова робота тривала майже 7 годин
За словами Гуменюк, ще 3 дрони збили на Херсонщині, 2 – на Вінниччині та 1 на Дніпропетровщині.
Хочу зауважити, що бойова робота цієї ночі була досить напруженою, тому що тривала фактично 7 годин з перервою на пів години,
– сказала речниця.
Вона також наголосила, що влучань вдалося запобігти.
Ворог вночі випустив 35 "Шахедів"
- Повітряні сили повідомили, що вночі проти 21 грудня під час атаки ударними дронами по території України Росія запустила 35 "Шахедів", які летіли з різних напрямків. Зокрема, із окупованого Криму, Причорноморсько – Ахтарську та з Курську.
- Для відбиття атаки залучили тактичну авіацію, зенітні підрозділи та мобільні вогневі групи. Загалом, вдалося збити 34 повітряні цілі.
- Протиповітряна оборона працювала у Київській, Дніпропетровській, Вінницькій, Черкаської, Херсонської, Запорізькій, Миколаївській, Хмельницькій, Сумській, Полтавській, Чернігівській та Кіровоградській областях.