Через загрозу атаки дронами повітряну тривогу в багатьох областях України оголосили орієнтовно о 23:09 20 грудня. Небезпека зберігалась до 3:29 21 грудня.

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Повітряні сили ЗСУ розповіли, що у ніч на 21 грудня 2023 року російські окупанти атакували ударними безпілотниками типу Shahed із трьох напрямків:

мису Чауда, що в тимчасово окупованому Криму;

російського Приморсько-Ахтарська;

ворожого Курська.

Українські військові зафіксували пуски 35 дронів-камікадзе типу Shahed-136/131, які атакували хвилями у різний час, в період з 20:00 20 грудня по 03:30 21 грудня.

Цієї ночі на різних напрямках захисникам неба вдалося збити 34 із 35 випущених ударних БпЛА противника,

– заявили військові.

Вони уточнили, що до відбиття повітряного нападу залучили тактичну авіацію, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

Повітряні сили ЗСУ пояснили, що ввечері та вночі проти 21 грудня протиповітряна оборона працювала у:

Київській,

Дніпропетровській,

Вінницькій,

Черкаській,

Херсонській,

Запорізькій,

Миколаївській,

Хмельницькій,

Сумській,

Полтавській,

Чернігівській,

Кіровоградській областях.



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