О 20:24 повітряну тривогу оголосили у Києві. І за лічені миттєвості карта почала "червоніти" доти, поки про загрозу з неба не попередили по всій території України. Як з'ясувалося, пов'язано це зі зльотом МіГ-31К – носіїв аеробалістичної ракети "Кинджал".
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Ворог підняв кілька бортів
О 20:25 Повітряні сили підтвердили, що зафіксований зліт ракетоносіїв МіГ-31К. Ці повітряні судна можуть мати під крилом аеробалістичну ракету "Кинджал". Саме тому повітряну тривогу оголошують по всій Україні ще на етапі, коли ці літаки підіймаються у повітря.
У ту ж хвилину моніторингові канали зауважили, що ворог підняв у небо два МіГ-31К. Відтак, для атаки він може використати два "Кинджали", якщо цього разу росіяни не вирішили на кілька годин заблокувати українську економіку.
Паралельно вороги запустили кілька груп "Шахедів" з різних напрямків. Як пишуть Повітряні сили о 20:29, вони рухаються з Херсонщини на Кривий Ріг. Водночас моніторингові канали за кілька хвилин додали, що загроза також існує у Сумській і Харківській областях. Відтак, закликаємо вас бути обережними та не ігнорувати повітряну тривогу.
20:37 Повітряні сили підтвердили, що ворог атакує кількома групами "Шахедів" з Курської області. Вони летять на Сумщину.
14 грудня Росія атакувала "Кинджалами"
- Звернімо увагу на те, що 14 грудня російські військові використовували "Кинджали" для атаки України. Того дня ворог кілька разів підіймав у небо МіГ-31К. Зокрема, о 14:09. А вже о 14:15 стало відомо про пуск "Кинджалів". Прильоти у район Старокостянтинова зафіксували о 14:20.
- Як наголошують у Повітряних силах, від моменту оголошення повітряної тривоги до прильотів на Хмельниччині минуло всього 10 хвилин.
- Уточнили, що окупанти атакували трьома "Кинджалами" з трьох літаків МіГ-31К з повітряного простору Тульської області. Ракети летіли у напрямку Києва та Старокостянтинова. Одну вдалося збити зенітним ракетним підрозділам Повітряних сил у Київській області.