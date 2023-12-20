О 20:24 повітряну тривогу оголосили у Києві. І за лічені миттєвості карта почала "червоніти" доти, поки про загрозу з неба не попередили по всій території України. Як з'ясувалося, пов'язано це зі зльотом МіГ-31К – носіїв аеробалістичної ракети "Кинджал".

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Ворог підняв кілька бортів

О 20:25 Повітряні сили підтвердили, що зафіксований зліт ракетоносіїв МіГ-31К. Ці повітряні судна можуть мати під крилом аеробалістичну ракету "Кинджал". Саме тому повітряну тривогу оголошують по всій Україні ще на етапі, коли ці літаки підіймаються у повітря.

У ту ж хвилину моніторингові канали зауважили, що ворог підняв у небо два МіГ-31К. Відтак, для атаки він може використати два "Кинджали", якщо цього разу росіяни не вирішили на кілька годин заблокувати українську економіку.

Паралельно вороги запустили кілька груп "Шахедів" з різних напрямків. Як пишуть Повітряні сили о 20:29, вони рухаються з Херсонщини на Кривий Ріг. Водночас моніторингові канали за кілька хвилин додали, що загроза також існує у Сумській і Харківській областях. Відтак, закликаємо вас бути обережними та не ігнорувати повітряну тривогу.

20:37 Повітряні сили підтвердили, що ворог атакує кількома групами "Шахедів" з Курської області. Вони летять на Сумщину.

Це важливо! Під час повітряної тривоги необхідно перебувати в укриттях. Цей простий алгоритм дій може зберегти вам здоров'я та життя. Якщо ж ви не перебуваєте в укритті, то ні в якому разі не стійте біля вікон, а також не фотографуйте та не знімайте на відео роботу ППО. Не будьте спільниками російських загарбників.

14 грудня Росія атакувала "Кинджалами"